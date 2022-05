Musée de l'Ermitage, théâtre Mariinski, perspective Nevski, musée Dostoïevski, églises néoclassiques ou baroques, ponts levants sur la Neva, gastronomie russe, cafés littéraires, bars tendance et art clusters, balade le long des canaux ou échappée au palais de Peterhof : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Saint-Pétersbourg !