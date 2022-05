Le Robinson suisse, journal d'un père de famille naufragé avec ses enfants

A la toute fin du XVIIIe siècle, Johann David Wyss, pasteur à Berne, écrit une "robinsonnade" inspirée du célèbre Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe. Publié en 1812, Le Robinson suisse, roman vivant et drôle, connaît un grand succès. Il raconte l'histoire d'un couple et de ses quatre garçons qui échouent sur une île déserte. Jour après jour, ils tentent non pas d'inventer un nouveau mode de vie mais de reconstruire, progressivement, un quotidien semblable à celui qu'ils ont perdu, en mettant en évidence chacune des valeurs qui le porte. Cette fiction propose une expérience d' "ensauvagement" qui trouve de nombreux échos dans notre monde contemporain. La famille helvète ressemble soudain aux candidats d'un jeu télévisé placés sur une île exotique pour "survivre" mais aussi aux protagonistes des séries catastrophes... Par ce texte d'une singulière modernité, J. D. Wyss offre un regard éclairant et critique sur nos robinsonnades post-modernes.