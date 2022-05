La Mère dans les contes de fées

A l'énoncé du mot " mère " s'éveillent toutes sortes d'impressions, car chacun colore le mot de sa propre expérience. Les contes de fées et leur analyse montrent que la mère extérieure, individuelle, a pour pendant la mère archétypique, ils dévoilent que cette mère intérieure revêt les caractéristiques très contrastées de la Grande Mère universelle. Sorcière ou déesse, maléfique, dévoratrice, ou protectrice, féconde, elle est, à l'image de l'inconscient, porteuse de tous les possibles. Accueillie, elle cesse de submerger, et devient créatrice comme la matrice. Cet ouvrage s'inscrit dans la tradition d'interprétation des contes de fées conçue par C.G. Jung. La lecture symbolique des contes nous a été rendue familière par les dix ouvrages que Marie-Louise von Franz a consacrés à ce sujet. Sibylle Birkhäuser-Oeri a été en analyse avec Marie-Louise von Franz, puis a travaillé elle-même sur les contes et a donné des cours à l'institut C.G. Jung de Zurich. Ce livre est basé sur ses notes, ses écrits. A la mort prématurée de Sibylle Birkhäuser, Marie-Louise von Franz s'est chargée de les assembler pour en faire un tout. Bien que le thème de la " mère " soit très fréquent dans les contes, il n'existe aucun livre dédié à ce sujet. Cet ouvrage nous fait vivre les mille facettes de la mère, puissance du destin tour à tour protectrice ou dévoratrice, guérisseuse ou empoisonneuse, etc. L'édition de ce livre en format poche devrait permettre de toucher un public plus large et plus jeune.