Guide de poche d'herboristerie

L'herboriste Michel Pierre et Caroline Gayet nous livrent les secrets des plantes. Tisanes, poudres, gélules, teintures-mères, ampoules, gouttes hydroalcooliques, gemmothérapie, élixirs floraux, huiles essentielles : découvrez comment utiliser les plantes sous toutes leurs formes.Les 50 plantes médicinales les plus importantes : aloès, aubépine, curcuma, fenouil, myrtille... pour chaque plante, son nom latin, ses propriétés, son mode d'emploi, ses différentes utilisations, etc.Abcès, mal des transports, stress, hypertension, migraine... 50 pathologies avec les plantes les plus efficaces pour les traiter.