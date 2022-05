Les débuts du langage

On le sait, le langage est une aptitude innée et instinctive. Oui, mais pas seulement ! De ses premiers babillages jusqu'à la formulation de phrases complexes, votre enfant va apprendre à parler en imitant son entourage. Et son premier modèle... c'est vous ! Quelle position adopter pour bien communiquer ? Quels mots utiliser pour le corriger avec bienveillance ? Voici tous les outils pour l'accompagner main dans la main dans la formidable aventure de la parole. Ce livre contient : - Des éclairages sur le fonctionnement du langage pour stimuler votre enfant dès sa naissance. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés qui complètent ces 10 clés pour enrichir simplement et facilement son vocabulaire.