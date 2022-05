L'enfant hypersensible. L'accompagner de la naissance à l'adolescence

Avec votre enfant hypersensible, tout est plus intense. Il traverse des tempêtes émotionnelles, passe du rire aux larmes, s'investit pleinement dans ses relations amicales, à tel point que ses réactions vous semblent parfois démesurées... Entre préjugés et idées reçues, son quotidien n'est pas toujours simple. Mais soyez certains que votre enfant possède là une qualité rare et précieuse qu'il pourra transformer en super-pouvoir grâce à votre soutien sans faille et votre compréhension. Ce livre contient : - Des éclairages sur les différents types d'hypersensibilités pour aider votre enfant à accueillir sereinement ses émotions. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés qui complètent ces 10 clés pour l'accompagner quel que soit son âge et renforcer sa confiance en soi.