La Vie Seule. Edition collector

Edition collector, à tirage unique, de ce roman étonnant de Stella Benson, admirée par Virginia Woolf et injustement méconnue en France. Son univers magique préfigure celui de Mary Poppins ou Harry Potter. Mêlant humour et sorcellerie dans le contexte social difficile de la première guerre mondiale, cette fiction inclassable propose un regard réinventé sur un Londres mi-réel, mi- fantastique, exaltant les vertus de l'indépendance et la fonction réparatrice de la magie.