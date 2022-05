Les imbattables

Après ses cours de lettres à l'université, Victoire s'occupe de Basile. Elle a vingt-trois ans, il en a neuf. Victoire rêve de partir étudier aux Etats-Unis, Basile rêve d'avoir un ami, de visiter la maison de Prévert en Normandie. Il est pointilleux sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, le "digne" et l' "indigne" . Elle vole dans les magasins, saute les portiques du métro et laisse l'horoscope décider de son humeur. Un lundi, Basile rate le car pour son voyage scolaire. Victoire doit rester avec lui, le temps d'une semaine qui va changer leur vie. Sarah Maeght n'a pas peur de l'émotion. L'humeur et la douleur mélangés avec une superbe simplicité. Katherine Pancol. Un redoutable page-turner. Parce qu'on n'a pas envie de quitter ces personnages-là. La Voix du Nord.