Souvenirs concernant Ferdinand Hodler. Edition

En 1928, l'artiste Albert Trachsel (1863-1929) rassemble ses souvenirs sur Ferdinand Hodler (1853-1918), son ami de longue date qu'il avait rencontré pendant ses études à Genève. Ce manuscrit resté inédit offre au lecteur un aperçu intime de la personnalité, des amitiés et des loisirs de Hodler. A travers les principaux jalons de sa carrière, Albert Trachsel évoque les nombreuses embûches que son ami a dû surmonter avant de devenir l'un des peintres les plus importants de l'art moderne européen. Tout au long de sa vie, vouée à une quête artistique sans fin, la personnalité extraordinaire et amicale de Hodler lui a valu de nombreuses amitiés, comptant Trachsel parmi les plus fidèles. Dix ans après la mort du peintre, Trachsel se souvient de leurs allègres rencontres : "On échangeait de joyeux propos et l'on parlait d'art. Nos conversations étaient naturellement très animées, et le plus souvent fort gaies".