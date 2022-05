Collaboration forcée ; Un bébé en danger

Collaboration forcée, Julie Miller Evidemment, comme tous les autres avant lui, Thomas Banning la prend pour une folle ! Kelsey est déçue car, en apprenant qu'elle allait collaborer avec cet inspecteur de la police de Kansas City, elle avait nourri l'espoir qu'il n'aurait pas d'a priori sur son don de double vue... Mais il se montre désagréable envers elle et sceptique quant aux visions qu'elle a d'un dangereux tueur en série... Un bébé en danger, Debra Webb Olivia porte la vie dans son ventre. Le fruit de sa passion pour Pierce Maxwell, alors qu'ils étaient ensemble en quarantaine après avoir été exposés à un dangereux virus. Aujourd'hui, elle est en danger, et avec elle la petite vie qu'elle ne songe plus qu'à protéger de ceux qui la traquent. Pierce ignore tout de cette grossesse, mais, s'il ne leur ouvre pas les bras, à elle et son bébé, qui le fera ? Romans réédités