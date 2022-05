Quand le risque nous rapproche ; Secrète conspiration

Quand le risque nous rapproche, Marie Ferrarella Suite au décès inexpliqué de plusieurs personnes âgées dans des maisons de retraite d'Aurora, Noelle O'Banyon, une jeune inspectrice discrète et solitaire, décide de mener l'enquête. Mais pour cela elle va devoir faire équipe avec Duncan Cavanaugh, un homme aussi séduisant qu'exaspérant qui tantôt la traite avec la plus parfaite indifférence, tantôt cherche à la pousser à bout... Secrète conspiration, Cindi Myers Victime ou mythomane ? Selon son entourage, Lauren Starling, journaliste vedette, a inventé une histoire incroyable : Richard Prentice, un magnat du pétrole, l'aurait enlevée et séquestrée durant plus d'un mois ! Accusée de mensonge, Lauren perd son emploi et se tourne vers l'unique personne en qui elle ait confiance : Marco Cruz, le policier qui l'a libérée quelques semaines plus tôt... Romans réédités