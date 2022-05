Passion secrète ; Obsession ; Le défi du play-boy

Passion secrète, Stephanie London Une nuit. C'est le temps que Lainey s'est accordé pour séduire Damian McKnight, avant de quitter définitivement Melbourne. Et quelle meilleure occasion qu'un bal masqué ? Le visage dissimulé sous un fin voile de dentelle, elle pourra charmer Damian, puis disparaître aux premières lueurs de l'aube. Mais Lainey saura-t-elle se contenter de cette seule nuit dans les bras de celui qu'elle aime depuis toujours ? Obsession, Jackie Ashenden "Je te protégerai, corps et âme". Cette fois-ci, c'en est trop. Après avoir jeté son ex hors de chez elle pour la énième fois, Cat s'apprête à solliciter la protection de Dane, alias Smoke, son meilleur ami. Cependant, elle hésite : Smoke appartient aux Knights, un gang de bikers avec lequel elle a pris ses distances, mais qui exerce toujours sur elle une irrésistible attraction... tout comme Smoke. Le défi du pay-boy, Nicola Marsh "Tu ne me résisteras pas". Un businessman sans âme, doublé d'un séducteur adepte des conquêtes faciles : voilà ce que pense Abby de Tanner King, son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu'elle craint de ne plus être capable de faire preuve du professionnalisme qui fait sa réputation. Or, l'audace de Tanner ne laisse planer aucun doute : il ne reculera devant rien pour la conquérir... Romans réédités