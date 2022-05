Le royaume des Karedes Tome 2

Le secret d'une princesse Malgré l'humiliation qu'il lui inflige en la prenant pour une simple serveuse, la princesse Katarina ne peut résister au charme de Nikos Angelaki, un homme d'affaires grec extrêmement attirant. Elle passe entre ses bras une nuit incroyable, au mépris de son rang. Et décide de disparaître sans lui révéler son identité... L'enfant des Karedes Redevenir la maîtresse du prince ? Cassandra ne veut pas y songer ! Six ans plus tôt, elle a été condamnée à tort par la justice du royaume. Désormais, elle n'a plus qu'un objectif : quitter l'île d'Aristos avec son fils. Hélas ! le prince semble prêt à tout pour l'en empêcher... Le défi d'une princesse Afin de prouver qu'elle est capable de s'assumer seule, la princesse Elissa a tout quitté pour travailler à Sydney. Hélas, elle multiplie les faux pas, troublée par le charme de son patron. Et face au beau milliardaire, Elissa comprend qu'elle ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur... L'héritière des Karedes Une simple domestique, l'héritière des Karedes ? Le roi Zakari se rend à l'évidence : la servante dont il a fait sa maîtresse porte le diamant Stefani autour du cou, joyau qui lui permettra de régner sur le royaume. Déterminé à le récupérer, il se résout à demander Effie en mariage, même s'il doit lui faire croire qu'il est tombé amoureux d'elle...