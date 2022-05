Liaison avec un Grec

Passer un mois sur le yacht luxueux de Strato Doukas, le sulfureux milliardaire grec ? Un mois de plaisir sans engagement... Pour Cora l'offre est aussi scandaleuse que tentante. Alors qu'elle sait devoir garder ses distances avec l'homme d'affaires dont la réputation de play-boy n'est plus à faire, elle éprouve pour lui un désir irrésistible et y cède avec délice. Mais à jouer avec le feu il arrive qu'on se brûle. Et bientôt Cora comprend qu'elle a commis deux erreurs fatales en tombant enceinte et amoureuse de son amant...