Deux vies à protéger ; Une promesse vite oubliée

Deux vies à protéger, Julie Anne Lindsey Debout devant sa porte, Maisy l'attend, tremblante de peur et de froid. Aussitôt, Blaze Winchester comprend que le programme de protection qui a été érigé autour d'elle vient de s'écrouler. Désormais, et ce jusqu'au procès où elle doit témoigner, il sera seul pour protéger celle dont il est tombé éperdument amoureux. Ou, pour être plus précis : les protéger... car Maisy, sans aucun doute possible, porte son enfant... Une promesse vite oubliée, Barb Han Jamais plus elle ne fera confiance à un homme ! C'est du moins la promesse que s'est faite Makena après avoir réussi tant bien que mal à échapper au flic violent qu'elle avait cru aimer. Une promesse qui vole en éclats le jour où elle revoit Colton O'Connor. Colton, le shérif de la ville, Colton dont elle était amoureuse autrefois et qui, devenu veuf, élève seul ses deux jumeaux...