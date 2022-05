Le cercle des 17 Tome 6 : La chute d'Hadès

Parution au label best-seller du 6e tome de cette série électrisante ! Malgré tous les efforts de l'Electroclan, les Elgen continuent de se reforcer. Mais Welch, l'ancien bras droit de Hatch, est toujours en cavale... et Quentin, Tara et Torstyn, ses trois enfants électriques les plus puissants, l'ont trahi. Michael et ses amis ont un plan pour arrêter Hatch définitivement. Mais pour cela, ils auront besoin de l'aide de leurs ennemis...