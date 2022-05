Les Femmes d'Heresy Ranch

Bienvenue au far West, sur les routes poussièreuses du Colorado, à la poursuite du gang Parker. Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s'occuper de son ranch. A ses côtés, celles qu'elle considère comme sa famille : deux soeurs, Joan et Stella, une cuisinière, Julie, et Hattie Lacour, une ancienne esclave, au passé aventureux. Mais des femmes seules sur un ranch ont vite fait d'attirer toutes les convoitises et bientôt celles-ci sont dépossédées de leurs biens. Leur reste chacune un cheval, et le choix laissé dans l'Ouest américain à celles qui ont tout perdu : se marier ou se prostituer. La famille va néanmoins trouver une option inédite pour survivre : tourner le dos à la loi dont elles ont été les victimes et prendre les armes. Le gang Parker est né. Bien vite, les exploits de cette mystérieuse bande armée défraient la chronique et les Pinkerton se mettent sur leur piste.