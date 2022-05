Les filles du manoir Foxcote

Une famille. Un secret. Un été tragique. Des vies bouleversées à jamais. Gloucestershire, août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcote. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, accueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur leur propriété. Des années plus tard, Sylvie, souhaitant éclaircir des zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans bois majestueux et sauvages de Foxcote, là où rien n'est tout à fait ce qu'il semble. Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler ? PRESSE : " Des personnages complexes et attachants. Une ambiance onirique et mystérieuse, une écriture vivante et des destins que l'on suit entre passé et présent". La Voix du Nord. "Eve Chase maintient brillamment le suspense [... ] Sa générosité, sa capacité à rendre attachants ses personnages emportent l'adhésion". La Croix