Blood and Sugar

Londres, 1781. La canne à sucre a un prix : celui du sang. Juin 1781. Un corps est pendu à un crochet sur le quai de Deptford : l'homme a été horriblement torturé et porte la marque des esclaves. Quelques jours plus tard, le capitaine Harry Corsham - un héros de guerre se lançant dans une carrière parlementaire prometteuse - reçoit la visite de la soeur d'un vieil ami. Son frère, Tad Archer, un abolitionniste passionné, était sur le point de dévoiler un dangereux secret, lourd de conséquence pour l'industrie de la Traite négrière. Un secret capable d'abolir l'esclavage. Pour découvrir ce qui est arrivé à Tad, Harry est obligé de remonter les fils de l'enquête de son ami, en fouillant au coeur de la conspiration que Tad avait mise au jour. Son enquête va menacer ses perspectives politiques, le bonheur de sa famille et l'obliger à affronter son propre passé, à ses risques et périls.