Mémoires de deux jeunes mariés

Une collection dédiée aux oeuvres intégrales du BAC de Français 1re et à leurs parcours associés. - Le Parcours associé : Raison et sentiments - Voie technologique Renée et Louise sont deux jeunes filles de la bonne société qui sortent du couvent. Le roman est constitué de leurs lettres, qui détaillent le chemin de vie de chacune. Renée, la raisonnable, part vivre en province avec un mari qui la laisse indifférente et fonde une famille, Louise, la passionnée, s'étourdit dans les mondanités de la vie parisienne et ne rêve que d'amour absolu. Les + de la collection - Tous les repères sur l'auteur et le contexte de l'oeuvre - Des explications linéaires pour se préparer à l'oral - Le Dossier du lycéen avec tous les thèmes clés et les enjeux de l'oeuvre et du parcours associé, des sujets de dissertation et des points de méthode pour préparer les élèves au Bac de Français Cliquez ici pour télécharger gratuitement le livret pédagogique réservé exclusivement aux enseignants.