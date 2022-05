Eclat de verre. La maîtrise de l'émail

Qu'il soit cloisonné, champlevé, peint, opaque, transparent ou opalescent, l'émail fascine depuis des siècles. Sous l'apparente simplicité de sa composition - du verre et des oxydes métalliques - se cache toute l'adresse des émailleuses et des émailleurs qui doivent en maîtriser la préparation, l'application et la cuisson au four. Aujourd'hui encore, la décoration d'une montre avec de l'émail s'apparente à de l'alchimie et conserve ses parts de secrets que cet ouvrage de synthèse dévoile en partie. Les trésors présentés sont issus des prestigieuses collections du Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Elles entrent en dialogue avec la collection d'étude de l'Ecole d'arts appliqués de cette même ville, qui célèbre en 2022 ses 150 ans d'existence.