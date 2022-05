Tristan et Yseult

Tristan et Iseut, est un mythe littéraire considéré comme la première vraie "Histoire d'amour". Tristan et Iseut est un mythe littéraire médiéval dont l'action est située en Cornouailles, en Irlande et en Bretagne. A l'origine, l'histoire est une tragédie centrée sur l'amour adultère entre le chevalier Tristan (ou Tristram) et la princesse Iseult (ou Yseut, Isolde. .) depuis qu'elle est apparue par écrit, au XIIe siècle. LE LIVRE Marc envoie Tristan chercher Iseut la Blonde pour lui demander sa main. Mais sur le chemin du retour Tristan et Iseut boivent un philtre d'amour consacré au mari . Tristan et Iseut tombent donc perdument amoureux. Tristan accepte de restituer Iseut à Marc et de quitter le pays. Il se marie avec une autre Iseut, Iseut aux Mains Blanches. Lorsque Tristan, blessé à mort, appelle Iseut la Blonde à son secours, car elle est la seule capable de le guérir, il convient que le bateau reviendra avec une voile blanche si elle accepte de le secourir. Mais l' épouse de Tristan, de colère et de jalousie, lui dit que la voile est noire. Se croyant abandonné , il se laisse mourir. Iseut la Blonde, apprenant la mort de Tristan, se laisse mourir dans ses bras.