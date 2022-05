L'octopus et moi

Au coeur des paysages rudes et magiques de Tasmanie, un récit de reconquête et de rencontres, de choix et d'idéaux. C'est l'histoire d'une pieuvre qui cherche à rejoindre l'Océan pacifique pour y pondre ses oeufs. Mais pour y parvenir, elle doit traverser un bras de terre, quitter son élément, croiser une route. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu de terribles épreuves et ne sait plus très bien qui elle est ni ce qui a de l'importance à ses yeux. Une nuit, leurs chemins se croisent et pour la femme, tout bascule. Au coeur des paysages rudes et magiques de Tasmanie, s'écrit alors un récit de reconquête et de rencontres, de choix et d'idéaux. Dans ce premier roman, Erin Hortle nous parle des échos de la vie sauvage sur notre vie humaine, dessinant avec énergie et malice le destin d'une femme qui trouve en regardant l'océan la réponse à ses questions et le chemin d'une nouvelle existence. PRESSE : " Ce livre frappe par sa richesse remuante et scintillante. " Marine Landrot, Télérama " Une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. Un texte immersif dans lequel plus on plonge, plus on est surpris par l'étrangeté et la beauté, des paysages, des personnages, du livre lui-même. " Thomas Stélandre, Libération " Une langue lumineuse. " Sophie Jouvert, L'Humanité " Un premier roman envoûtant. " Géo " Puissant et dépaysant ! " Closer