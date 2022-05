La fierté des Kallakis. Sur ordre du prince ; L'héritier secret des Kallakis ; Quand l'amour fait loi

De sang royal, de nature indomptable. Sur ordre du prince Amalie le sait : elle ne devrait pas décliner l'offre de Talos Kalliakis, le plus jeune des princes d'Agon. Pour une musicienne comme elle, refuser de jouer le solo du jubilé du roi est pure folie ! Car, en plus d'être une offense à la couronne, c'est également renoncer à une opportunité exceptionnelle pour sa carrière de violoniste. Seulement, il lui est impossible de révéler les raisons de son refus. Car, si son secret venait à être découvert, son avenir serait immanquablement compromis. Mais comment le faire comprendre au séduisant prince Talos ? L'héritier secret des Kallakis En acceptant de rédiger la biographie du roi, Joanne n'avait qu'une ambition : faire son travail et gagner assez d'argent pour vivre avec son fils de quatre ans. Une décision qu'elle regrette à présent, face à Theseus, l'irrésistible prince Kalliakis. Ou plutôt Theo. Car n'est-ce pas ainsi qu'il s'est présenté lorsqu'ils se sont rencontrés, cinq ans plus tôt ? Pas étonnant qu'elle n'ait jamais réussi à le retrouver : la nuit qu'ils ont partagée n'était qu'un tissu de mensonges ! Sa décision est prise : elle doit lui cacher l'existence de son fils. Car, si Theseus vient à apprendre qu'elle a eu un enfant de lui, il pourrait vouloir les séparer... Quand l'amour fait loi Lorsque Helios, l'autoritaire prince d'Agon, lui annonce que, bien qu'il doive épouser sous peu une femme de sang royal, il souhaite la garder comme maîtresse, Amy manque de s'effondrer. Depuis trois mois, leur relation n'est que passion pure. Même si elle savait que le mariage arrangé d'Helios était inévitable, l'idée de le partager avec une autre femme lui est désormais insupportable. Choisissant de braver la volonté du prince, elle décide alors de le quitter, au péril de sa vie...