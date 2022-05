Le myosotis et l'aigle. Gand, 1212

Entre alliance forcée et désirs inavoués... Gand, 1212 Vive et passionnée, Margaux de Tonnerre ne se laisse dicter sa conduite par personne. Et certainement pas par Quentin de Préaux, le Normand allié aux Anglais qui vient de l'enlever ! Il a juré de faire tomber le roi de France, et de tuer le père de Margaux pour venger la mort du sien. Elle est l'otage idéal pour faire plier ses ennemis, et plus encore s'il l'épouse : la Couronne française comme les Tonnerre seront forcés de l'écouter. Margaux a beau tempêter et chercher à s'enfuir par mille stratagèmes, l'Aigle de Rouen la tient fermement entre ses serres. Et elle se surprend malgré elle à succomber aux yeux bleus qui brûlent de passion lorsqu'ils se posent sur elle...