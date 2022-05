Campus Tome 5 : Nouveau départ

Bienvenue à Easton, campus aux allures idylliques cache de sombres secrets. La vie au LYCEE d'Easton s'échauffe quand Reed et Cheyenne s'affrontent pour reprendre le flambeau du légendaire dortoir des Billings. Dans cette bataille où tous les coups sont permis, Reed espère compter sur Josh, avec qui elle file le parfait AMOUR. Mais son petit ami pourrait bien cacher un SECRET... "Elle posa sur Josh un regard possessif qui acheva de me mettre le sang en ébullition. Il fallait que je trouve une repartie, n'importe quoi... Mais j'étais limitée, si je ne voulais pas passer pour la nana parano et jalouse. Pourquoi Cheyenne avait-elle toujours le dernier mot ? "