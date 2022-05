Il n'est jamais trop tard pour se créer des souvenirs Valentine a toujours vécu dans l'ombre de son père, sportif de haut niveau. Pour limiter les séparations douloureuses au fil des déménagements, elle a décidé de rester à l'écart des autres. Aujourd'hui, son père a besoin d'elle : atteint de la maladie d'Alzheimer, il nécessite une surveillance constante. Elle, qui a toujours fait en sorte de se débrouiller toute seule, n'a dès lors d'autre choix que de trouver quelqu'un pour l'aider. Depuis qu'il a annoncé sa retraite alors qu'il est au sommet de sa carrière de rugbyman en Australie, Luke a besoin de faire le point sur sa vie. Ce job d'aide à domicile pour le sportif qu'il a longtemps vénéré tombe à pic, et il regorge d'idées pour stimuler la mémoire glissante de cet homme malmené par la maladie. Mais, lorsqu'il rencontre Valentine, Luke a envie de relever un nouveau défi : faire vivre à la jeune femme solitaire l'adolescence qu'elle n'a jamais eue. "On aime cette romance douce et tendre comme un début d'été " Cosmopolitan "On a besoin de belles histoires d'amour avec des étreintes et des contacts, des desserts partagés et des apéros entre amis. Le dernier roman d'Emily Blaine tombe bien car il y a tout ça et même plus". Corse Matin "Emily Blaine est passée maître dans l'art d'observer les errements du coeur" AuFéminin " L'une des reines de la romance à la française, Emily Blaine, nous fait ce cadeau pour démarrer l'été : nous donner Un peu plus d'amour que d'ordinaire ! " Le Courrier Picard "Un roman feel good qui passe tout seul en cette période estivale. La lecture est comme toujours avec Emily Blaine, fluide et prenante, si bien qu'on a du mal à poser le livre pour s'arrêter". 20minutes. fr "Emily Blaine est la reine de la romance française moderne" LIRE "La reine de la romance frenchy" Le Journal des Femmes A propos de l'autrice Traduite dans six pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Emouvantes, drôles et ancrées dans la vraie vie, ses romances abordent avec justesse et finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui.