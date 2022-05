Embrassons-nous sous les étoiles

Un bonheur est si vite arrivé ! L'homme idéal, Flora l'a trouvé en Jack. Dès le moment où il a pénétré dans son magasin de fleurs, cet homme attentionné et diablement séduisant n'a plus jamais quitté ses pensées, ni son coeur. Seulement, Flora s'aperçoit bien vite qu'elle ne peut entrer dans sa vie sans se comparer sans cesse à une autre : la défunte épouse de Jack, Becca, une ballerine de renommée internationale avec qui il a eu deux enfants. Pour être avec lui et se faire accepter des siens, Flora va devoir faire taire ses incertitudes et déployer tout l'amour dont elle est capable. Et vite, car Jack la convie bientôt à son voyage familial en Ecosse, chez la meilleure amie de Becca... "Quand il s'agit d'un roman de Sarah Morgan, je ne dis jamais non. Il faut dire que cette grande dame possède un don inné pour que ses lecteurs passent un pétillant et chaleureux moment". Mon Paradis Des Livres " La force de ce roman réside dans le détail des scènes, des sentiments de chacune et dans l'omniprésence de Becca. Bref, à découvrir cet été ! " - Julia Nole "C'est un coup de coeur pour moi, je l'ai dévoré, je suis sous le charme de cette famille ayant vécu un drame et essayant de se reconstruire". Un brin de lecture A propos de l'autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.