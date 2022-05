Un fabuleux voyage au pays des souvenirs Rien ne prédestinait Alice Beausoleil et Marcel Dambre à se rencontrer. Pour que le vieil homme ouvre sa porte à la jeune femme trempée, il aura fallu une grève des transports, un GPS capricieux et un terrible orage. De leur tête-à-tête inattendu va naître ce qui ressemble à une seconde chance. Un nouveau rendez-vous avec l'existence, peu importe le temps qu'il reste... Marcel, quatre-vingt-sept ans, vit rue du Rendez-Vous, reclus dans son atelier de bottier menacé par les bulldozers. Vendeuse en boulangerie, Alice offre son sourire à tous ceux qu'elle croise. En réalité, depuis deux ans, trois mois et quatre jours, en proie à une profonde tristesse, elle s'empêche de vivre. A mesure que la pluie et les heures s'écoulent, le passé resurgit. Sous l'impulsion de la jeune femme qui l'écoute sans se dévoiler, Marcel raconte la guerre, sa carrière et son amour fou pour sa mère. Et s'il trouvait à son tour la clé pour délivrer Alice de son silence ? A propos de l'autrice SOLENE BAKOWSKI est née à Paris en 1981 et navigue entre polar, littérature et feel-good. Son sixième roman, Rue du Rendez-Vous, est une merveilleuse invitation au dialogue et au rapprochement entre les êtres. "Rue du Rendez-Vous sonne comme une mélodie impossible à oublier". Michael Mathieu, La Librairie de Paris " Un roman tendre et bouleversant, comme sait si bien les écrire Solène Bakowski. " Caroline Vallat, FNAC ROSNY 2 "Une délicieuse pépite de lecture. " Pépita Sonatine, Librairie Lacoste "Beaucoup de tendresse, de délicatesse et d'humour. [... ] Un mélange d'Amélie Poulain et d'Anna Gavalda". Sandrine Dantard, FNAC Grenoble "D'une rare délicatesse et d'une discrète magie, ce roman nous transporte". Bernadette de Labarthe, La Procure "Entre comédie humaine et roman altruiste, c'est une histoire lumineuse sur la transmission, les blessures du passé et les rencontres inattendues". La Fringale culturelle "Arrêtez-vous quelques instants rue du Rendez-Vous, vous ne le regretterez pas". 20 minutes. fr "Un rayon de soleil à travers le déluge". Trends in Riviera