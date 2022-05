Cube Arts - écrin vol. 01 à 03

Survivre dans un monde où les cubes vous entourent ! Elève de seconde, Takuto est convié à essayer "Cube Arts" un nouveau jeu vidéo sandbox en 3D. La version bêta n'est visiblement ouverte qu'aux lycéens du pays... Grâce au casque de réalité virtuelle fourni, il parvient à s'immerger dans un monde entièrement composé d'une infinité de cubes. Un monde où l'on peut miner, bâtir, élever, forger, chasser et... se battre ! Car tout n'est pas aussi fun que prévu : suite à un bug du programme, Takuto et ses amis sont désormais coincés dans le jeu et sont pourchassés par des créatures faites de blocs. Parviendront-ils à survivre dans ce monde virtuel où la mort semble bien réelle ?