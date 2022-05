La famille Bumgarten Tome 1 : L'ultimatum

Beau, brun, ténébreux, lord Ashton Graham plaît aux femmes et mène une vie de patachon, au grand dam de son illustre famille. Pourtant, ses vieilles tantes décident de se servir sans vergogne de son pouvoir de séduction en lui confiant une mission de la plus haute importance : charmer une héritière américaine qui convoite son frère, le duc de Meridian, un doux rêveur dont la dangereuse arriviste ne fera qu'une bouchée si Ashton n'y met pas le holà. Le jeune homme relève le défi d'autant plus volontiers que Daisy Bumgarten est une vraie beauté à l'effronterie divertissante. Mais à vouloir jouer au plus fin, ne risque-t-il pas de tomber dans son propre piège ?