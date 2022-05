La face pailletée de la vie

A quarante ans passés, Nell aurait bien besoin d'un filtre Instagram ou deux pour semer quelques paillettes dans sa vie. Elle doit rentrer à Londres après avoir vécu quelque temps aux Etats-Unis où elle a subi deux déconvenues majeures : l'échec de son petit café-librairie et, pire encore, celui de sa grande histoire d'amour. Le retour au pays, où toutes ses amies d'antan affichent éhontément leur bonheur sur les réseaux sociaux, s'annonce plus difficile que prévu. Le seul boulot qu'elle trouve consiste à rédiger des notices nécrologiques. Contre toute attente, celles-ci vont mettre sur sa route Cricket, la sémillante veuve d'un peintre, qui va lui montrer qu'avancer en âge peut être bien plus joyeux qu'on ne le pense... Une comédie britannique pertinente et jubilatoire initialement parue sous le titre Confessions d'une quadra à la ramasse.