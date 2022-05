Lara Tome 3 : La danse macabre

Lara est désespérée depuis l'enlèvement d'Olivier. Sa jeune sœur, Fantou, se ronge elle aussi d'angoisse pour Daniel, l'homme qu'elle aime et qui a également disparu. Ce sont des heures éprouvantes, qui exaspèrent les esprits et font naître de nouveaux soupçons. Quant au commissaire Nicolas Renan, il se débat au sein d'une enquête de plus en plus complexe, sur laquelle se greffent les sautes d'humeur de sa maîtresse, Loïza. La plus grande incertitude règne sur le sort des disparus, et chacun se demande quelle terrible vérité se dissimule derrière la machination visant à détruire Olivier. Un dernier volume au rythme haletant, riche en rebondissements, qui lève enfin le voile sur les mystères qui ont plané des années sur le Morbihan.