L'anatomie-physiologie - AS/AP, Aide-Soignant, Auxiliaire de puériculture - Nouveau programme

En s'appuyant sur plus de 150 illustrations, du schéma au tableau en couleur, cet ouvrage permet d'acquérir tous les fondamentaux d'anatomie physiologie. En fin d'ouvrage, des schémas à compléter pour tester ses connaissances et faciliter l'assimilation. Au sommaire : - Niveaux d'organisation et anatomie des cellules et tissus - Homéostasie, milieu intérieur et fonctions de régulation - Les grandes fonctions de l'organisme et leur contrôle - Les principales homéostasies de l'organisme - Transmission de la vie > Un format bloc destiné aux étudiants aides-soignants et auxiliaires de puériculture, pratique pour réviser.