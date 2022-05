L’épouse oubliée d’un Sicilien ; Le secret de Provence ; Un impérieux désir

L'épouse oubliée d'un Sicilien, Caitlin Crews Ténébreux et menaçant. Voilà à quoi ressemble Cenzo Falcone, l'homme que Josselyn a accepté d'épouser à la demande de son père. Et pour cause : son nouvel époux n'a qu'un seul but : se venger de la famille de Josselyn à travers elle... Le secret de Provence, Rebecca Winters Avant de pouvoir adopter son neveu, Nathalie entreprend de retrouver le père du bébé. Et c'est en Provence que sa quête la mène bientôt. Se pourrait-il que l'homme qu'elle recherche soit Dominique Fontesquieu, l'héritier irrésistible d'un célèbre vignoble ? Un impérieux désir, Susanna Carr - réédité Si Jodie est de retour à Athènes, c'est pour renouer avec son père. Mais face à l'hostilité que lui témoigne son demi-frère par alliance, l'ardent Stergios Antoniou, elle n'est pas sûre d'y parvenir. D'autant que tous deux éprouvent l'un pour l'autre un désir irraisonné...