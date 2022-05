Un ardent face-à-face ; Le prix du secret ; Passion à Haughton Court

Un ardent face-à-face, Louise Fuller Flora peine à y croire. Ce Massimo Sforza pense-t-il vraiment qu'elle se laissera acheter de la sorte ? Maintenant qu'elle a enfin trouvé son havre de paix, il est hors de question qu'elle abandonne le palazzo aux mains de ce milliardaire impertinent qui désire le transformer en complexe hôtelier de luxe ! Peu importe le prix qu'il lui propose, elle ne lui cédera pas... Le prix du secret, Dani Collins "Je serai à Londres dans quelques heures". A l'instant où elle découvre le message laconique que César Montero, son ex-fiancé, lui a envoyé, Sorcha sent une angoisse sourde l'envahir : a-t-il appris qu'elle venait de mettre au monde leur enfant ? Et cherchera-t-il à se venger d'elle pour ce secret qu'elle a gardé ? Passion à Haughton Court, Julia James Jamais Ellen ne vendra sa demeure familiale ! Aussi, quand un certain Max Vasilikos se présente dans le but d'acquérir la propriété, est-elle décidée à lui opposer un refus catégorique. Hélas ! face à lui, elle perd tous ses moyens : Max est l'homme le plus irrésistible qu'elle ait jamais rencontré... Romans réédités