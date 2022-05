Un étranger pour amant ; L'épouse de Dante Valentino

Série "Les frères Valentino" - Tomes 3 & 4/4 Orphelins, les frères Valentino sauront mieux que quiconque devenir d'excellents pères... Un étranger pour amant, Tina Beckett Cassie en est convaincue : pour oublier son traître de fiancé, rien de tel que de passer une nuit entre les bras d'un inconnu ! Sauf que lorsqu'elle s'aperçoit, quelques semaines plus tard, que le fabuleux amant qu'elle comptait ne jamais revoir et son nouveau collègue - le Dr Rafe Valentino - ne sont qu'une seule et même personne elle se sent blêmir. D'autant qu'elle attend un enfant de lui... L'épouse de Dante Valentino, Amalie Berlin L'homme le plus sexy qu'elle ait jamais vu - et qu'elle vient tout juste de rencontrer - la demande en mariage ? Sans hésiter, Lise accepte. Le défi est assez excitant pour être relevé ! De toute façon, consentir à cette union est sans danger puisque le Dr Dante Valentino ne souhaite rien d'autre qu'un mariage de convenance. Seule condition pour que cette douce folie ne soit pas une erreur monumentale : ne pas tomber amoureuse ! Romans réédités