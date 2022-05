Le secret de Kyra ; Réunis par le passé

Le secret de Kyra, Carol Ericson Série "Enquêtes à Los Angeles" - Tome 4/4 Côte à côte, ils combattent le crime dans la grande cité... Pour Kyra Chase et Jake McAllister, la quête touche à sa fin et ils sont à deux doigts de déjouer la terrible machination mise en place par le Joueur. Mais, pour le piéger, Jake sait qu'il va devoir brûler sa dernière cartouche en levant le voile qui plane sur le passé de Kyra. Ce secret qui, depuis le premier meurtre, fait d'elle la cible privilégiée du criminel... Réunis par le passé, Janice Kay Johnson Chaque nuit, Gabriella fait des cauchemars... Des rêves énigmatiques qui, elle le sait, trouvent leur source dans son enfance. Déterminée à affronter ce traumatisme, elle revient à Leclaire, la ville où elle est née. Mais, dès son arrivée, elle sent peser sur elle une sourde menace. Un danger qui la pousse à demander aide et protection à Jack Cowan, le troublant détective qui enquête sans relâche sur le passé de leurs deux familles...