Pour le bonheur de Rose ; Enceinte de son patron

Série "Les frères de Key Largo" - Tomes 1 & 2/2 Sur l'île de Key Largo, Maureen et Portia vont se lier à leur patron... Pour le bonheur de Rose, Catherine Mann Lorsque Xander, son patron, lui propose de l'épouser, Maureen est désemparée. Bien sûr, il ne s'agirait que d'une union de convenance lui permettant d'obtenir la garde de sa fille, Rose. Et pour elle, qui a besoin d'un visa pour exercer en tant que zoologiste, l'arrangement serait idéal... Bien que tentée, Maureen ne peut s'empêcher d'hésiter. Car devenir la femme de Xander, qu'elle aime en secret depuis leur rencontre, ne serait-ce pas exposer son coeur ? Enceinte de son patron, Catherine Mann Le jour où Portia découvre qu'elle est enceinte de son patron, Easton, elle craint de céder à la panique irrépressible qui menace de la submerger : ce moment d'égarement qu'Easton et elle ont partagé, quand ils se sont retrouvés enfermés alors qu'une tempête tropicale grondait, ne devait être qu'une simple parenthèse, et rien de plus... Mais, pour ce bébé qu'elle sent grandir en elle et qu'elle aime déjà, elle est prête à tout. Même à perdre son travail en révélant à Easton qu'il va bientôt être papa... Romans réédités