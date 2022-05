L'esclave du harem

Istanbul, 1530 Traqués par les espions de la reine Marie Stuart, Eleanor et les siens fuient l'Angleterre pour se réfugier à Chypre. Mais, lors de leur folle échappée, leur caravelle est abordée par des pirates ottomans qui les font prisonniers. Séparée des siens, désespérée, Eleanor est vendue sur le marché aux esclaves d'Istanbul et se retrouve enrôlée dans le harem de Soliman Bakhar, le fils préféré et omnipotent du calife... Roman réédité