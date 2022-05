Une passion clandestine

Manoir de Vincennes, France, été 1325 Envoyée à la cour pour servir la reine Isabelle, dite "la Louve de France" , la douce et modeste Mathilde Gosselin se retrouve propulsée dans une toile d'intrigues politiques et de mystères. Bien que jeune et inexpérimentée, elle tisse au fil des ans avec sa puissante souveraine un lien intense, mêlé d'admiration... Mais sa loyauté envers la Couronne est mise à l'épreuve quand elle rencontre le beau Henry Wright, qui se révèle être un espion ! Alors qu'elle devrait fuir cet homme qui lui est interdit, Mathilde cède au désir qu'il lui inspire. Et bientôt, déchirée entre sa fidélité pour la reine et son amour naissant pour Henry, elle n'a pas d'autre choix que celui du secret...