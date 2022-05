L'étau du mal

Lorsque le corps d'une jeune femme est découvert, l'agent spécial Liam McKenzie comprend tout de suite qu'il va devoir s'attaquer à une affaire complexe. Et quand, quelques jours plus tard, une photographe de renom, Natalie Jones, est agressée non loin de la scène de crime, il est aussitôt convaincu qu'il existe un lien entre les deux affaires. Qu'a-t-elle vu pour que le tueur en vienne à sortir de sa cachette ? Afin d'élucider ce meurtre, et pour protéger la jeune femme, Liam va non seulement devoir donner le meilleur de lui-même, mais aussi résister au désir fou que cette dernière lui a inspiré au premier regard. Car il ne peut se laisser distraire : chaque jour qui passe, le danger se rapproche d'elle... Roman réédité