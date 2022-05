I Hate You More

Et si leur haine cachait autre chose ? C'est le pire scénario qu'Erin pouvait imaginer. Brendan, son ancien collègue si détestable, ce séducteur sans attaches qui attire toutes les filles dans son lit, est revenu s'installer en ville. Et pas n'importe où : Brendan loge chez elle. Enfin, chez elle et Rob, son fiancé, qui est à l'origine de cette invitation aussi stupide que dangereuse. Comment Brendan a-t-il pu accepter ? Même si Rob est son ami, il sait très bien ce qu'elle pense de lui. Et, bien qu'elle soit désormais sur le point de se marier, la présence de Brendan, sa voix et son regard provocant suscitent toujours en elle la même tempête d'émotions : exaspération, colère... ainsi qu'un sentiment plus trouble. Alors, quand Rob lui annonce qu'il va devoir partir un mois à l'étranger et la laisser seule avec ce colocataire indésirable, Erin redoute le pire. "Un style efficace et entraînant qui nous plonge dans le tumulte des émotions et des sentiments". Les miss chocolatines bouquinent " C'est un roman plein d'amour, d'attirance, de sentiments divers et d'émotions. Je recommande, c'est prenant et addictif ! " Blog LadiesColoc A propos de l'autrice : Elizabeth O'Roark est rédactrice scientifique et vit à Washington. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses trois enfants, elle s'adonne sans réserve au jogging et à l'écriture de romances, ses deux passions complémentaires.