Le dard du scorpion

Le corps étrangement momifié d'un homme est retrouvé dans une ville fantôme du Nouveau-Mexique. A ses côtés, une croix en or du XVII ? siècle datant de l'ère coloniale espagnole. L'archéologue Nora Kelly et Corrie Swanson, jeune agente du FBI, doivent déterrer l'homme pour l'identifier, déterminer les causes de sa mort et rechercher un trésor enfoui... Mais leur présence dérange et les morts s'accumulent. D'abord l'homme qui a découvert le cadavre. Puis un militaire... L'armée, justement, qui se livrait dans le secteur à des essais nucléaires, ne serait-elle pas responsable de la mort du chercheur d'or, dont le cadavre présente des traces de radioactivité ? Et quid du supposé trésor ?