Ce n'était pas de l'amour

Dans cet ouvrage, Betty Mannechez libère la parole ; pour elle-même, mais surtout pour "Ninie", sa grande soeur abattue de sang-froid en 2014 par leur père incestueux. Elle analyse, à l'aune de sa propre "enfance violée", les mécanismes de cette violence : emprise psychologique, secret, banalisation de l'impensable, abus qu'on qualifie d'amour... Ce récit sensible et pudique de son enfer intime tente de comprendre pourquoi les crimes de ses parents sont passés si longtemps sous les radars, entre mainmise mentale, négligence des professionnels de santé et errements de la justice française qui parlera d'"inceste consenti". Ce témoignage, hautement personnel, éclaire et dénonce les vies brisées par l'inceste.