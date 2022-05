L'île des femmes de la mer

Corée du Sud, dans les années 1930. Sur l'île de Jeju, la plongée et la pêche sous-marine rythment le quotidien des femmes. Dans cette société qui repose sur les mères et leur descendance, les haenyeo, ces extraordinaires plongeuses en apnée, travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles pendant que les hommes s'occupent des enfants. Unies par leur amour de la mer, Mi-Ja et Young-sook, deux filles aux caractères opposés, aspirent à prendre la relève de leurs aînées. Au fil des ans, elles nouent une profonde amitié, jusqu'à se considérer comme soeurs. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'île, les causes de discorde se multiplient, et tandis que partout le conflit fait rage, leurs liens semblent voués à se rompre.