Suit (Sex/Life, Tome 5)

Au début des années 2000, mes goûts étaient bien établis. Un panneau sur lequel aurait été écrit "indisponible aux nice guys" au-dessus de ma tête n'aurait pas été plus clair. C'est exactement pour cela que j'avais "friend-zoné" Ken Easton. C'était une ancienne star du football, il sentait la lessive et avait plus de cravates dans ses tiroirs que de tatouages sur ses muscles. Pff... d'un ennui mortel. Mais, plus je le fréquentais, plus je me posais de questions à son sujet. L'élève de psychologie en moi est vite devenue obsédée par l'idée d'entrer dans la tête de Ken, tandis que l'enfant gâtée que j'étais a voulu entrer dans son coeur. Cette année-là, j'ai découvert la seule chose que j'aimais plus que les bad boys : le challenge. BB Suit est le dernier des spin-off de la saga Sex/Life, la conclusion du récit de la vie sentimentale et sexuelle de BB Easton. Elle raconte ici comment elle a rencontré le dernier de ses amants, celui qui est devenu son mari. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Arnold Petit.