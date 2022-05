L'Île des esclaves - Parcours "Maîtres et valets". Bac techno 2023

A la suite d'un naufrage, des rescapés échouent sur une île étrange, où maîtres et valets sont contraints d'échanger noms, habits et conditions... Entre fable contestataire et fantaisie carnavalesque, L'Ile des esclaves bouscule l'ordre établi. Et Marivaux de pointer les travers de son temps en examinant sous un jour nouveau les rapports de servitude. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Contexte d'écriture- Pour mieux interpréter- ChronologieMAITRES ET VALETS- Inversion et carnaval- Le croisement des rôles entre maîtres et serviteurs- Maîtres et valets au théâtre et au cinéma- Groupements de textesVERS LE BAC- Explications linéaires guidées- Points de grammaire- Sujet de commentaireCAHIER ICONOGRAPHIQUE.