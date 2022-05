Qui es-tu ?

Un guide pratique pour se découvrir. Lise Bourbeau nous révèle une des grandes vérités spirituelles : tu es ce que tu vois, entends, dis, penses, ressens et mange. Comprendre cette loi et accepter que ce qui nous arrive est le reflet de nous-mêmes, nous permet de progresser, d'ouvrir notre coeur et de nous accomplir. L'ouvrage décrit aussi en détail la signification symbolique des formes du corps. Plus de 250 malaises et maladies sont expliqués dans leur sens métaphysique, aidant ainsi améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous. Lise BOURBEAU, auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, est la fondatrice des éditions E. T. C. - Ecoute Ton Corps -, devenues la plus grande école du développement personnel au Québec. Tous les succès de Lise BOURBEAU sont chez Pocket