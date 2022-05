Le Sortilège de Stellata

Comment supporter le poids du destin familial sans renoncer à ses rêves ? Italie, début du XIXe siècle. A Stellata, petit village de la plaine du Pô, le rêveur Giacomo Casadio rencontre Viollca, la belle Tsigane ; il construit des bateaux qui coulent les uns après les autres, elle lit dans les cartes et parle aux morts, tout les éloigne, tout les rapproche. Leur histoire d'amour fusionnel mais tragique sera marquée par une prophétie : leurs descendants, blonds et rêveurs comme Giacomo ou bruns et magiciens comme Viollca, seront tous frappés d'un sortilège qui transforme le bonheur en tragédie, l'amour en mort. Voici l'incroyable histoire de la famille Casadio, du XIXe à nos jours. Faut-il écouter ses rêves ou subir le poids de son destin ?